Σακελλαρίδης: Κρίση αξιοπιστίας στην Αριστερά – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Για κρίση αξιοπιστίας στην Αριστερά έκανε λόγο ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης , αποκαλώντας ως «μήτρα» της ευρύτερης κρίσης στον χώρο, την «μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ» στις εκλογές του 2023, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως κατά την άποψή του, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν καλύπτει το κενό που υπάρχει.

Τόνισε την ανάγκη «να βρεθεί μια θετική διέξοδος για ένα ευρύ πολιτικό ακροατήριο που έχει εμπιστευτεί την Αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχασε τη πορεία του, απογοητεύτηκε και σήμερα στηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής, του λαϊκισμού ή στη χειρότερη περίπτωση κάθεται απλά σπίτι και δεν συμμετέχει καν στην εκλογική διαδικασία».

Ο κ. Σακελλαρίδης, συνέχισε εξηγώντας ότι η αυτή η κρίση οφείλεται κατά τη γνώμη του στα πρόσωπα και στη μεθοδολογία που ακολουθείται, «δηλαδή με το να προσπαθούμε να κρατάμε ικανοποιημένα τα ακροατήρια όλα μαζί σε μια λογική, να τσαλαβουτήσουμε σε θολά νερά για να μην γίνουμε δυσάρρεστοι σε κανέναν. Και με αυτό τον τρόπο “να διευρυνθεί έτσι ο πολιτικός μας κύκλος”» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νομίζω ότι ήταν η λανθασμένη συνταγή που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και σήμερα το βλέπουμε να αναπαράγεται ως επανάληψη εκείνης της περιόδου από την ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα», τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης.

Ερωτηθείς πού προσανατολίζεται ο κ. Τσίπρας και πού διαφοροποιείται σε σχέση με τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης απάντησε ότι «έχουμε μπερδευτεί με τις πολλαπλές διαφορετικές τοποθετήσεις από εκπροσώπους της ΕΛΑΣ στα κανάλια» για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα, για την ακρίβεια και με τον μισθό «ο οποίος τελειώνει στις 15 του μήνα».

«Υπάρχουν πολλαπλές εκφωνήσεις, δεν γίνονται ξεκάθαρα τα ζητήματα, δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις» ανέφερε.

«Ακόμα και στα ζητήματα που έχει πάρει, θέσεις που αφορούν για παράδειγμα την ενέργεια και τη ΔΕΗ, δεν έχει γίνει καμία ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά της ενέργειας, τα ολιγοπώλια, τα καρτέλ, το χρηματιστήριο της ενέργειας, η οριακή τιμή στην ενέργεια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της ενεργειακής κρίσης που πληρώνουν σήμερα τα νοικοκυριά και εκτινάσσονται τα κέρδη των ολιγοπωλίων της ενέργειας.

Βλέπουμε ότι δεν παίρνει καμία απολύτως θέση και προσπαθεί στην ουσία εξ απαλών ονύχων να τοποθετηθεί γύρω απ’ αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο κ. Σακελλαρίδης εκτιμώντας ότι όλα αυτά γίνονται «αυτή τη στιγμή από κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, [για] να αποτελέσουν συστημικούς πυλώνες και στην ουσία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους στα συμφέροντα, στα κόμματα, στα ολιγοπώλια, στην ολιγαρχία, στα καρτέλ».