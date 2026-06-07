Σαφάρι αστυνομικών ελέγχων στον δήμο Χαλκηδόνος για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου, έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του δήμου Χαλκηδόνος από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 40 ανήλικοι και 6 καταστήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.