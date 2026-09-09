Σάαρ: Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να «εκτοπίσει» κανέναν από τη Λωρίδα της Γάζας

ΟΙσραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση να εκδιώξει ή να εκτοπίσει κανέναν από τη Λωρίδα της Γάζας», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα, όπου εγκαινίασε την πρώτη πρεσβεία που άνοιξε το Ισραήλ στη Σλοβενία

Ωστόσο, «αν κάποιος επιθυμεί να μεταναστεύσει οικειοθελώς και υπάρχει μια χώρα πρόθυμη να τον δεχτεί, όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε ζώνη συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, δεν θα αντιταχθούμε, αλλά δεν θα αναγκάσουμε κανέναν παρά τη θέλησή του», πρόσθεσε.

Μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης συζητούν δημόσια σχέδια για τη μετακίνηση των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας, καθώς όπως σημειώνουν πολλοί Παλαιστίνιοι θέλουν να φύγουν, αλλά η Χαμάς τους εμποδίζει να το κάνουν.