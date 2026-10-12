Σ. Ζαχαράκη: Αυξημένο στεγαστικό επίδομα, νέες φοιτητικές εστίες και ενίσχυση της σίτισης

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, νέες φοιτητικές εστίες, ανακαινίσεις και ενίσχυση της φοιτητικής σίτισης περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών, σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Όπως αναφέρει η υπουργός, το στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί έως και 150% σε σχέση με το 2019, ενώ η συνολική χρηματοδότησή του αναμένεται να φτάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ το 2026, από 41,8 εκατομμύρια ευρώ το 2019.

Σήμερα, το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ για φοιτητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια φτάνει τα 2.000 ευρώ και, με συγκατοίκηση, τα 2.500 ευρώ.

Περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις στις εστίες

Η καταγεγραμμένη δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα ανέρχεται σε 12.116 κλίνες, μέρος των οποίων βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 8.100 νέων θέσεων στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την κα Ζαχαράκη, έχουν δρομολογηθεί έξι μεγάλα έργα, συνολικού ύψους 737 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας του ΕΜΠ, δυναμικότητας 450 κλινών. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προβλέπονται 4.846 θέσεις, σε έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ανακαινίζεται κτήριο που παραμένει κλειστό από το 2001, προκειμένου να στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία του Ιδρύματος. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027 και να προσφέρει 196 κλίνες, μεταξύ των οποίων και δωμάτια για φοιτητές με αναπηρία.

Εκτεταμένη ανακαίνιση προγραμματίζεται και στη Φοιτητική Εστία της Πατησίων, με προϋπολογισμό 24,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά και τον εξοπλισμό κτηρίου που θα στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Επιπλέον, 17 φοιτητικές εστίες εντάσσονται στον σχεδιασμό για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, με χρηματοδότηση 226,36 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Αύξηση της χρηματοδότησης για τη σίτιση από το 2027

Από τον Ιανουάριο του 2027, η χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση αναμένεται να αυξηθεί από τα 56 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την υπουργό. Παράλληλα, σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα κατασκευάζονται νέα εστιατόρια ή ανακαινίζονται υφιστάμενα εστιατόρια και μαγειρεία.

«Η ευκαιρία να σπουδάσεις πρέπει να συνοδεύεται από την πραγματική δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αυτό σημαίνει για εμάς στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Και κυρίως, στήριξη των νέων ανθρώπων που εμπιστεύονται σε αυτό τα όνειρα και το μέλλον τους», υπογραμμίζει η κ. Ζαχαράκη.