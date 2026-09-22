Σ. Ζαχαράκη από τον Καναδά: “Η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η εκκλησία και το σχολείο μας”

Επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποιεί από το περασμένο Σάββατο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η υπουργός αναφέρθηκε στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, στην οποία παρέστη μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, η ενθρόνιση «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με σεβασμό στη σπουδαία παρακαταθήκη του Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά κ.κ. Σωτηρίου», καθώς επίσης και ότι στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου «συναντώνται το όραμα για να χτίσει νέες γέφυρες με την ομογένεια με έμφαση στη νεολαία, η εμπειρία και η ταπεινότητα».

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Ντάγκ Φορντ (Doug Ford) και με τη δήμαρχο του Τορόντο, Ολίβια Τσόου (Olivia Chow), την ελληνική και ακαδημαϊκή κοινότητα και με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

«Εδώ γίνεται ακόμη πιο αισθητό ότι η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, ενώ ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί προχωρούμε στην επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο μέχρι το τέλος του έτους».

Καταλήγοντας, η κα Ζαχαράκη τόνισε πως “η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει σταθερά δίπλα στον Ελληνισμό του Καναδά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ