Σ. Φάμελλος: Πουθενά οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν ενίσχυσαν τη δημοκρατία

Την άποψη ότι η κυβέρνηση όφειλε και οφείλει έστω και τώρα να καταδικάσει την επέμβαση και να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα μας δεν θα εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πουθενά οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν ενίσχυσαν τη δημοκρατία και η λύση στο Ιράν πρέπει και μπορεί να δοθεί μόνο από τον Iρανικό λαό. Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ. και τονίσαμε πως πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Ελλάδα να λειτουργήσει ως παράγοντας Ειρήνης, Σταθερότητας και Συνεργασίας. Βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, έχει ζητήσει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας. Αντί για αυτό γινόμαστε μάρτυρες δηλώσεων περί “συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων”, του κ. Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Αυτή την επιλογή συνδιαμορφώσαμε;

Οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν, χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερώσετε θεσμικά τα κόμματα. Για αυτό διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών αρχηγών.

Οι προτάσεις μας:

Όφειλε και οφείλει έστω και τώρα η κυβέρνηση να καταδικάσει την επέμβαση. Να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα μας δεν θα εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο και να μην υπάρξει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές. Υπάρχει προηγούμενο. Αντίστοιχη απόφαση πήρε η ισπανική κυβέρνηση.

Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ανάγκη και η ενημέρωση και οι αποφάσεις να ληφθούν σε επίπεδο Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Είναι ανεπίτρεπτο αυτή η συζήτηση να γίνει παρεμπιπτόντως, αύριο, ως δευτερεύον ζήτημα σε μία συζήτηση ενός άλλου νομοσχεδίου. Για μια φορά σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και κάντε αυτό που ορίζει το εθνικό συμφέρον. Η σύγκληση Συμβουλίου είναι και θεσμική και εθνική ανάγκη. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ακόμα μία φορά ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη».