Σ. Αναστασιάδης: Δεν ήταν προειδοποίηση, ήθελαν να κάνουν ζημιά

ΟΣάββας Αναστασιάδης, ένας από τους στόχους των εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ τις στιγμές που βίωσε, λέγοντας ότι ο ίδιος απουσίαζε από την πολυκατοικία.

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, πληροφορήθηκε «ότι είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια στην είσοδο, πιθανότατα ήταν δύο γιατί φαίνονται εστίες φωτιάς σε δύο σημεία». Πρόσθεσε ότι «έχει καεί μέρος της εισόδου, έχουν σπάσει τα τζάμια και γενικότερα έχουν προκληθεί ζημιές».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι του προκαλεί εντύπωση και δεν μπορεί να κατανοήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις στόχοι. «Εγώ έχω τρία χρόνια να εμφανιστώ στα κοινά να ψηφίσω αποφάσεις. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ούτε έχει εμπλακεί το όνομά μου πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει αστυνομική προστασία, «καθώς είναι και οι υπόλοιποι ένοικοι, οι οποίες δικαίως τρομοκρατήθηκαν», ενώ σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό σχολίασε ότι αυτό βρίσκεται στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής.

Τέλος, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση και όχι για μια προειδοποίηση, διότι το χτύπημα είναι τυφλό και θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να πάθει ζημιά. Από κει και πέρα νομίζω ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας, της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει».