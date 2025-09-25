Σ. Αγγελούδης: “Νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη η Γειτονιά Παπάφη”

Ως «νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη που δημιουργείται εκτός κέντρου της πόλης» χαρακτήρισε τη «Γειτονιά Παπάφη», στην περιοχή της Τούμπας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη σημερινή τελετή θεμελίωσης του κτιριακού συγκροτήματος.

Ο χώρος των πρώην στάβλων της Παπάφη, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.700 τ.μ., καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο επί των οδών Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου και Σιδηροκάστρου. Η μελέτη ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια, έγινε διαβούλευση, ακολούθησε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, το πρώτο βραβείο και βγήκε ο ανάδοχος με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και λοιπούς πόρους από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Το συγκρότημα, με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, θα αποτελείται από υπόγειο πάρκινγκ 53 θέσεων, βρεφονηπιακό σταθμό και οκτώ διακριτά κτίρια: Ξενώνα Φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες, κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, χώρο Μνήμης – Μουσείο Προσφύγων Τούμπας, Δημοτική Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο, κτίριο Γραφείων (με Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Στη «Γειτονιά Παπάφη» θα δημιουργηθεί, επίσης, θερινός κινηματογράφος και παιδική χαρά για τους μικρούς δημότες ενώ στα κτίρια θα υπάρχουν φυτεμένα δώματα.

Ο κ. Αγγελούδης δήλωσε πως η αποκατάσταση των πρώην στάβλων Παπάφη αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του δήμου Θεσσαλονίκης έως σήμερα. «Λέω μέχρι σήμερα γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα μεγάλα έργα. Οι Θεσσαλονικείς δεν πρέπει να πιστεύουν πως η πόλη είναι μόνο το κέντρο της. Το έργο στην Παπάφη θα προσφέρει στους πολίτες αναβαθμισμένη καθημερινότητα και ποιότητα ζωής».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την πορεία των εργασιών, ενώ στάθηκε στο θέμα του πράσινου. «Θέλουμε να αυξηθεί το πράσινο και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει», είπε.

Η τελετή θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Βούγια, αντιδημάρχων και στελεχών της δημοτικής αρχής, όπως επίσης και των αντιπεριφερειαρχών, Κώστα Γιουτίκα και Πάρη Μπίλλια, που έδωσαν τα συγχαρητήρια τους στη δημοτική αρχή για την υλοποίηση του έργου.

Από τα άλογα και τη μεταφορά σκουπιδιών στο νέο έργο

Στον συγκεκριμένο χώρο, που βρίσκεται κοντά στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο, στάθμευαν και συντηρούνταν πριν από 80 και πλέον χρόνια τα ιππήλατα αμαξίδια (κάρα), τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των σκουπιδιών της παλιάς Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, με το πέρασμα των δεκαετιών και εξαιτίας του εκσυγχρονισμού των μέσων καθαριότητας αλλά και της ανάπτυξης της πόλης τα συγκεκριμένα κτίρια έχασαν την αρχική τους λειτουργία και χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες από διάφορες υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης προκαλώντας μάλιστα φασαρία στην περιοχή και δημιουργώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το 2014 αποφασίστηκε να μεταφερθούν οι όποιες δημοτικές υπηρεσίες είχαν βρει «καταφύγιο» στους πρώην στάβλους σε καινούργιους χώρους. Λόγω του προσφυγικού, σ’ ένα από τα κτίρια του συγκροτήματος εγκαταστάθηκε το Φιλοξενείο Προσφύγων αιτούντων πολιτικό άσυλο, ενώ το 2019 επίσης ένα παλιό και ερειπωμένο κτίριο στους πρώην στάβλους «μεταμορφώθηκε» σε «Δωμάτιο Γειτονιάς».

Οι εργασίες για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος των πρώην στάβλων Παπάφη ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 60 μηνών, με τον κ. Αγγελούδη να δηλώνει πως τα εγκαίνια θα γίνουν το καλοκαίρι του 2028.

