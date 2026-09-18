Με ρυθμό-εξπρές προχωρά η κατασκευή του 6ου Προβλήτα – Δείτε φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την επέκταση του Προβλήτα 6, με το εργοτάξιο να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του 7ου caisson, ενώ την ίδια στιγμή κατασκευάζεται το 8ο, από τα συνολικά 21 που προβλέπει το έργο. Ο ρυθμός υλοποίησης έχει πλέον διαμορφωθεί στα τρία caissons ανά μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που τρέχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη από την ΟΛΘ Α.Ε..

Η κλίμακα της κατασκευής γίνεται σαφέστερη από τα ίδια τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων. Κάθε caisson είναι ένα προκατασκευασμένο κιβώτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους περίπου 30 μέτρων, πλάτους 15 μέτρων και ύψους 20 μέτρων, με βάρος που φτάνει τους 1.400 τόνους. Στην πράξη, περίπου κάθε δέκα ημέρες ολοκληρώνεται μία τέτοια κατασκευή, η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται και τοποθετείται με ακρίβεια στο θαλάσσιο μέτωπο. Πρόκειται για μια απαιτητική τεχνική διαδικασία, στην οποία η ταχύτητα κατασκευής πρέπει να συνδυάζεται με συνεχή συντονισμό όλων των επιμέρους εργασιών.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Μουτσάκης, Διευθυντής Έργου για την επέκταση του Προβλήτα 6 της ΟΛΘ Α.Ε.: «Το εργοτάξιο λειτουργεί σε 24ωρη και 7ήμερη βάση και η κατασκευή προχωρά με σταθερά υψηλό ρυθμό, σε ένα έργο με ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές. Με την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί, η τοποθέτηση των caissons θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 5–6 μήνες. Ωστόσο, χρειάζεται και η Πολιτεία να συνδράμει ενεργά, αποφασιστικά και άμεσα. Από την πλευρά μας, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που είναι γνωστά, τα οποία μας υπερβαίνουν και έχουν επιπτώσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις».

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το κρηπίδωμα του Προβλήτα 6 θα φτάσει τα 1.081 μέτρα, από 568 μέτρα σήμερα, και το λειτουργικό βάθος του τα 16,8 μέτρα, από 12,6 μέτρα. Η νέα υποδομή θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση πλοίων κύριων γραμμών, αυξάνοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τη δυναμικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, δίνοντας στη Θεσσαλονίκη ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και να τη μετασχηματίσει σε κόμβο εμπορίου και απασχόλησης.