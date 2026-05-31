Ρύθμιση χρεών: Σε τροχιά υλοποίησης το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί μέσα στον Ιούνιο μέτρα για οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης βρίσκεται η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, η αποδέσμευση των κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρύθμιστες έως και τις 21 Απριλίου το 2026.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα.

«Για να διατηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν χρέη από 01/01/2024 και μετά, είτε να τα κάνουν υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των 24 με 48 δόσεις ή να τα εξοφλήσουν ολοσχερώς με την ρύθμιση των 72 δόσεων», τόνισε η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου.

Με τη ρύθμιση των 72 δόσεων οι οφειλέτες θα μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η άρση κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών για 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες, με την προϋπόθεση να έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% του χρέους τους και να έχουν ρυθμίσει τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Κατά κύριο λόγο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο να μπορέσουν να έχουν μια ομαλότερη συναλλαγή και με το Δημόσιο, τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

Η αποδέσμευση των λογαριασμών θα γίνεται άμεσα, καθώς με το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ η άρση των κατασχέσεων κοινοποιείται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο στα πιστωτικά ιδρύματα.

Λίφτινγκ όμως έρχεται και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν 300.000 μικρο-οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, καταργώντας το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ.

Μέσω του εξωδικαστικού οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 240 δόσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες και τους servicers.

Γρήγορη λύση με τις 72 δόσεις – Περισσότερος χρόνος με τον εξωδικαστικό

Χρονικό περιθώριο αρκετών μηνών θα δοθεί στους οφειλέτες προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη λύση για την τακτοποίηση των χρεών τους.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Δίνεται το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, ψηφίζεται από τη Βουλή, ενεργοποιούνται δύο πλατφόρμες, μία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη ρύθμιση των 72 δόσεων και γίνονται και οι απαραίτητες προσαρμογές στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Θα δοθεί σημαντικό χρονικό περιθώριο στους οφειλέτες διότι πρέπει να πάρουν μία απόφαση: Ποια από τις δύο ρυθμίσεις τους συμφέρει περισσότερο, διότι μπορεί να ενταχθούν εφόσον τα χρέη τους είναι πάνω από 5.000 ευρώ και στη μία και στην άλλη.

Τα υπέρ των 72 δόσεων

Γρήγορη διαδικασία

Δεν υπάρχουν κριτήρια ένταξης

Συγκεκριμένος αριθμός δόσεων

Τα υπέρ του εξωδικαστικού

Έως και 240 δόσεις

Χαμηλότερο επιτόκιο (3%)

Ενσωμάτωση και των χρεών σε τράπεζες

Πώς ακριβώς λειτουργεί η ρύθμιση των 72 δόσεων: Στο παρακάτω παράδειγμα ο οφειλέτης, ο όποιος χρωστάει 5.000 ευρώ από παλιά χρέη, θα βάλει μία δόση των 82 ευρώ για να αποπληρώσει το συγκεκριμένο χρέος και τα καινούρια του χρέη, αυτά που έχουν συσσωρευτεί μετά την 1η Ιανουαρίου 24 μπορεί να τα ρυθμίσει μόνο σε 24 δόσεις.