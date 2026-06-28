Ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Η απαραίτητη προϋπόθεση

Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις, ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα.

Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84% ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά.