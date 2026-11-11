Ρούτε: Οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι έδειξαν ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες

Ογενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εκτίμησε σήμερα ότι οι ουκρανορωσικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, έδειξαν ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες και ότι εναπόκειται πλέον στη Ρωσία να αποδείξει πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί προκειμένου να διευθετηθεί η σύγκρουση.

«Βρισκόμουν σε επαφή με την ομάδα του ΝΑΤΟ που ήταν παρούσα στο Αμπού Ντάμπι το τελευταίο διήμερο. Αυτό που κρατάω από αυτές τις επαφές είναι ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι πραγματικά απολύτως ευθυγραμμισμένες και ενωμένες», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Νορβηγία. Πλέον, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η ρωσική πλευρά είναι «πρόθυμη να παίξει μπάλα», συμπλήρωσε.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν αύριο Πέμπτη τη Μόσχα για συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθως θα μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου βρίσκεται ήδη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συμμετάσχει στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, προκειμένου να τον ενημερώσουν σχετικά με τη συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ