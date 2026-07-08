Ρούτε: Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες»

Την πλήρη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των αμυντικών δαπανών.

Όπως δήλωσε, «υπάρχει πλήρης δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ», επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Συμμαχία.

Την ίδια στιγμή, ο Ρούτε επισήμανε ότι η αμερικανική δέσμευση συνοδεύεται από τη δίκαιη προσδοκία η Ευρώπη και ο Καναδάς να εξισορροπήσουν τις αμυντικές δαπάνες εντός της Συμμαχίας, ενισχύοντας τη συνεισφορά τους στη συλλογική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «απολύτως απαραίτητες» τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ σημείωσε ότι η δυσαρέσκεια των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε ορισμένους συμμάχους σχετικά με το ιρανικό ζήτημα περιορίζεται σε «μεμονωμένες περιπτώσεις» και δεν αντανακλά συνολική διαφωνία στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

«Όταν ‌υπάρχει ‌εκεχειρία και το Ιράν ‌ουσιαστικά παραβιάζει την ‌εκεχειρία, πιστεύω ότι είναι ​απολύτως ​κρίσιμο οι ΗΠΑ

να αντιδράσουν ​με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Ρούτε ‌στους δημοσιογράφους πριν από τη ⁠σύνοδο κορυφής ​των ⁠ηγετών του ΝΑΤΟ ⁠στην Άγκυρα.

Για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Ρούτε δήλωσε ότι «υπάρχει μια καλή διαδικασία σε εξέλιξη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το θέμα εξελίσσεται μέσω των προβλεπόμενων διπλωματικών διαύλων.

Οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας συνοχής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

(Photo by Murat KULA/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP)

Σημειώνεται πως η Σύνοδος ξεκίνησε χθες με το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σήμερα το πρωί είναι το «κυρίως μενού» της Συνόδου, η οποία κινείται πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία.

Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι το δωδεκαετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε παράλληλο χρόνο, η Αθήνα έχει εστιασμένα τα ραντάρ της στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της, ένα ζήτημα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των ευρωπαϊκών συμβουλίων, επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρωγοί όσον αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Αθήνα έχει στραμμένα τα μάτια της και στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και στο ενδεχόμενο «δώρο» του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.

Πρόκειται για ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πρωτεύουσα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί, οι οποίοι μπορούν να αρθούν μόνο με μία νέα απόφαση του Κογκρέσου, ενώ δύο ακόμα σημεία που τονίζει η ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι η Αθήνα βρίσκεται ήδη στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και το βαθύ αποτύπωμα που έχουν πλέον οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.