Ρούτε: Η Συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ – «Δεν σχολιάζω» είπε για τα ελληνοτουρκικά

Μήνυμα ενότητας επιχείρησε να εκπέμψει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, παρά τις εντάσεις που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ισπανία, τη Γροιλανδία και το Ιράν.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ επανέλαβε τη δέσμευση των 32 κρατών-μελών στη στήριξη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε επενδύσεις 27 δισ. ευρώ σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων και απέφυγε να τοποθετηθεί στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τουρκικό casus belli, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ.

«Νιώσαμε ότι αυτή η Συμμαχία είναι περισσότερο ενωμένη από ποτέ», δήλωσε ο Ρούτε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, επιχειρώντας να υπογραμμίσει το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Για Ελλάδα – Τουρκία: «Δεν είμαι σχολιαστής»

Ο Ρούτε, απέφυγε να πάρει θέση στιςαναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί συνεχιζόμενης απειλής από την Τουρκία.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με το casus belli και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι ο ρόλος του δεν είναι να σχολιάζει διμερείς διαφορές μεταξύ συμμάχων.

«Οι Σύμμαχοι είναι 32 χώρες. Υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Προφανώς θα ερωτηθώ για την άποψή μου, αλλά δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διαφυλάξω την ενότητα της Συμμαχίας και καταβάλλω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είχε κληθεί να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων για τις εντάσεις μεταξύ συμμάχων, τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ισπανία και τη Γροιλανδία, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν το Ιράν και την Ουκρανία.

Επανέλαβε ότι οι 32 χώρες-μέλη παραμένουν δεσμευμένες στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ υπογράμμισε πως η Συμμαχία εξακολουθεί να θεωρεί ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, προχώρησε σε μια ευρύτερη τοποθέτηση για τις δημοκρατικές αξίες, σημειώνοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι μόνο οι ελεύθερες εκλογές, αλλά και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τις απόψεις τους και μέσω διαδηλώσεων».

Επενδύσεις αποθήκευσης καυσίμων

Ο Ρούτε ανακοίνωσε ότι οι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ προχωρούν σε επενδύσεις ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης καυσίμων.

Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, καθώς η ενεργειακή επάρκεια θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και τη μετακίνηση δυνάμεων.

Η επένδυση αφορά την αναβάθμιση και ανάπτυξη δικτύων αποθήκευσης και διανομής καυσίμων σε κράτη-μέλη της Συμμαχίας, στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι δηλώσεις του γγ. του ΝΑΤΟ έγιναν λίγες ώρες μετά τις νέες αιχμές του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων των ΗΠΑ, καθώς και τις αναφορές του στην Ισπανία και τη Γροιλανδία, που προκάλεσαν αντιδράσεις στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ακόμη ότι υπάρχει «σταθερή δέσμευση» και των 32 κρατών-μελών για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Συμμαχία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του Κιέβου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.