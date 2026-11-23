Δεν υπάρχει επί του παρόντος ομοφωνία σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία έχει προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, ωστόσο τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κοινή θέση επί του ζητήματος.

«Το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ είναι κάτι που αποφασίζεται αποκλειστικά από την ίδια τη Συμμαχία. Επ’ αυτού υπάρχει απόλυτη σαφήνεια μεταξύ των μελών της», δήλωσε ο Ρούτε.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τεθεί το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Για να μπορέσουμε να κάνουμε εικασίες σχετικά με τέτοιες συζητήσεις, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την παροχή νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να προϋποτίθεται η επίσημη ένταξη της χώρας στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον πρότεινε εγγυήσεις προστασίας έναντι ενδεχόμενης νέας επιθετικής ενέργειας, με στόχο την άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η Ρωσία χαρακτήρισε απαράδεκτη την αμερικανική πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει ακόμη σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την προστασία της και με ποιον τρόπο, σε περίπτωση νέας ρωσικής επιθετικότητας. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση έναντι τέτοιων εγγυήσεων ασφαλείας.