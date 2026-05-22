Ρούτε: Άμεση επίθεση στο δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας από το Ιράν

ΟΓενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τις ιρανικές ενέργειες στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει προβεί σε «άμεση επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Σουηδία, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας, ο Ρούτε υπογράμμισε, σύμφωνα με το Reuters, ότι είναι κρίσιμο «οι χώρες να συσπειρωθούν γύρω από σχέδια που θα διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα».

«Η άμεση επίθεση του Ιράν στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας μας επηρεάζει όλους», πρόσθεσε