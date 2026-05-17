Ρουσόπουλος: Η ΝΔ εγγύηση σταθερότητας για την Ελλάδα του αύριο

Με μήνυμα ενότητας και σαφή προσανατολισμό προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έκλεισε τις εργασίες του 16ο Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της παράταξης για την Ελλάδα του 2030 και υπογραμμίζοντας ότι το συνέδριο δεν αποτέλεσε «μία ακόμη κομματική διαδικασία», αλλά μια ουσιαστική συζήτηση για την πορεία της χώρας.

Ο κ. Ρουσόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και τα στελέχη που εργάστηκαν για τη διοργάνωση του συνεδρίου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής.

Στρέφοντας ωστόσο γρήγορα το βλέμμα στην πολιτική ουσία, επισήμανε ότι στο τριήμερο του συνεδρίου κυριάρχησαν οι ιδέες, οι προτάσεις αλλά και η κριτική, σημειώνοντας πως πλέον «τελειώνει η ενδοσκόπηση» και αρχίζει η μάχη για τον επόμενο μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από «την καλύτερη Ελλάδα του αύριο και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές».

Σε μία αποστροφή με σαφείς εσωκομματικές αναφορές, επικαλέστηκε τη γνωστή φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ ότι «οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε», για να τονίσει ότι όλοι όσοι υπηρέτησαν την παράταξη έχουν προσφέρει και πως όσοι συνεχίζουν τη μάχη οφείλουν να κοιτάξουν μπροστά «δίνοντας το χέρι ο ένας στον άλλον». Προειδοποίησε μάλιστα ότι διαφορετικά «η φανέλα θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό», αφήνοντας αιχμές για προσωπικές στρατηγικές και εσωστρέφεια.

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος προχώρησε στη συνέχεια σε απολογισμό της επταετίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφοντας επτά βασικές κατακτήσεις της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ανέφερε ως πρώτη την επαναφορά της Ελλάδας «από την εποχή της αμφισβήτησης στην εποχή της αξιοπιστίας», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική σταθερότητα και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα ισχυρότερη σε μια εξαιρετικά ασταθή γεωπολιτική περιοχή. Παράλληλα χαρακτήρισε κρίσιμη κατάκτηση τη διαχείριση των διαδοχικών κρίσεων, από την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς συγκρούσεις, χωρίς -όπως ανέφερε- να διαρραγεί η κοινωνική και πολιτική συνοχή.

Αναφορά έκανε ακόμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στην ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας και στην αποκατάσταση της εθνικής αυτοπεποίθησης, την οποία χαρακτήρισε ίσως ως τη σημαντικότερη κατάκτηση της τελευταίας επταετίας.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής περιέγραψε και τις βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη με επενδύσεις και ισχυρότερη μεσαία τάξη, στη στήριξη της οικογένειας και των νέων, στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και ψηφιακού κράτους, αλλά και σε μια πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική Παιδεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εθνικά θέματα και στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων αναταράξεων, ενώ υπογράμμισε ότι στόχος είναι μια Ελλάδα που θα δίνει στα νέα παιδιά λόγους να μένουν και να δημιουργούν στη χώρα.

Κλείνοντας την ομιλία του, χρησιμοποίησε τον συμβολισμό του σκακιού, σημειώνοντας ότι κάθε παρτίδα ξεκινά με 16 κομμάτια, όπως και η Νέα Δημοκρατία μετά το 16ο Συνέδριό της ξεκινά «μια νέα και ίσως πιο απαιτητική παρτίδα». Επικαλέστηκε μάλιστα τον παγκόσμιας κλάσης σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ για να τονίσει ότι στην πολιτική κερδίζει εκείνος που διαθέτει σχέδιο, υπομονή και στρατηγική, για να καταλήξει πως αυτά τα χαρακτηριστικά «τα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ