Ρούμπιο: Ξεχωριστή υπόθεση η εκεχειρία στον Λίβανο από τη συμφωνία με το Ιράν

Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχειρίας στον Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε την Τρίτη (23/06) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι.

«Αυτή η διαδικασία είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή επειδή ο Λίβανος είναι μια κυρίαρχη χώρα. Έχει κυβέρνηση και όσον αφορά τον Λίβανο και τι συμβαίνει στο εσωτερικό του, θα διαπραγματευτούμε και θα ασχοληθούμε απευθείας με την κυβέρνηση της χώρας», είπε.

«Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά το Ιράν και τον Λίβανο και αυτό είναι η υποστήριξη και η χορηγία τους στη Χεζμπολάχ. Και αυτός ο παράγοντας θα συζητηθεί ως μέρος των συνομιλιών μας με τους Ιρανούς. Αλλά όσον αφορά το μέλλον του Λιβάνου, αυτό ανήκει στον λιβανέζικο λαό μέσω της κυρίαρχης, εκλεγμένης κυβέρνησής του. Και με αυτούς θα συνεργαστούμε».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να εισπράττει διόδια στα Στενά του Ορμούζ ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. «Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν για ασφαλή και ελεύθερη διέλευση», τόνισε.

Ο Ρούμπιο έφτασε την Τρίτη (23/06) στο Αμπού Ντάμπι, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου.

Απόψε αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πριν μεταβεί στο Κουβέιτ και στη συνέχεια στο Μπαχρέιν, όπου αύριο θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Πηγή: Al Jazeera, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων