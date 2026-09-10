Ρούμπιο: Το Μεξικό «δεν κάνει αρκετά» για να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι το Μεξικό συνεχίζει να «μην κάνει αρκετά» κατά των καρτέλ ναρκωτικών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί «να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Υπάρχουν «τεράστια εδάφη στο Μεξικό που δεν διοικούνται από το κράτος», αλλά από «ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Ισημερινό.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν στο Μεξικό, χώρα της οποίας ηγείται η αριστερή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ