Ρούμπιο: Το Ισραήλ είναι αρκετά πλούσιο για να αγοράζει τα δικά του όπλα

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί το Ισραήλ «αρκετά ευημερούσα και πλούσια χώρα» ώστε να αγοράζει αμερικανικά όπλα χωρίς να εξαρτάται από στρατιωτική βοήθεια, και ότι ο πρόεδρος επιθυμεί η ρύθμιση αυτή να τεθεί σε ισχύ «το συντομότερο δυνατόν».

Ο Τραμπ, είπε ο Ρούμπιο, «θα ήθελε το κομμάτι της χρηματοδότησης να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν».

«Το επεξεργαζόμαστε αυτό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη σύνοδο της G7 στο Παρίσι. «Όμως, η προσδοκία του προέδρου είναι ότι το Ισραήλ είναι πλέον αρκετά ευημερούσα και πλούσια χώρα ώστε να μπορεί να αγοράζει όπλα από εμάς, χωρίς να χρειάζεται πλέον να παρέχουμε εμείς τη χρηματοδότηση».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι επιθυμεί το Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την αμερικανική βοήθεια μέσα σε μια δεκαετία. Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει συμφωνία για τη διακοπή της βοήθειας έως το τέλος του έτους.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ μπορεί να απεξαρτηθεί απολύτως από τη βοήθεια έως το τέλος του έτους, αν το επιθυμεί.

«Παράγουν επίσης οπλισμό, παρεμπιπτόντως, οπότε μέρος του μνημονίου συνεργασίας θα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα συμπαραγωγής σε ορισμένα θέματα», είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι «θα διαπραγματευτούμε το χρονοδιάγραμμα».

«Ο πρόεδρος το θέλει το συντομότερο δυνατό», είπε. «Πιστεύει ότι είναι λογικό να γίνει το συντομότερο δυνατό».