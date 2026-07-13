Ρούμπιο: Το ΔΠΔ “διεξάγει πόλεμο” σε βάρος της Ουάσιγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκινούν μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που εδρεύει στη Χάγη, το οποίο κατηγορούν ότι “διεξάγει πόλεμο” εναντίον της Ουάσιγκτον και “απειλεί” τους Αμερικανούς προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις.

“Την ώρα που μιλάμε, το ΔΠΔ και οι σύμμαχοί του διεξάγουν πόλεμο εναντιον της χώρας μάς, όχι με σφαίρες ή πυραύλους αλλά με καταστατικά, συνθήκες και την επιβολή αυτού που αποκαλούν διεθνές δίκαιο” είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, με ένα άρθρο του στην εφημερίδα Wall Street Journal και μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

“Ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει αυτό το διεθνές δικαστήριο αυξάνεται διαρκώς. Σήμερα, απειλεί όλες τις πλευρές του πολιτικού και νομικού συστήματός μας”, υποστήριξε. “Αν παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια θα βρεθούμε όλοι στο έλεος ξένων δικαστών που εδρεύουν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από εδώ, εκτεθειμένοι στον διαρκή κίνδυνο να διωχθούμε ποινικά ή και να φυλακιστούμε για το υποτιθέμενο έγκλημα της υπεράσπισης της χώρας μας”, συνέχισε.

Οι σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το ΔΠΔ έχουν επιδεινωθεί ραγδαία και πολλοί δικαστές, όπως και ο γενικός εισαγγελέας του, υπόκεινται πλέον σε κυρώσεις. Μεταξύ άλλων τους απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ και κάθε οικονομική δοσοληψία στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι κυρώσεις είναι, στο κυριότερο μέρος τους, απάντηση στις έρευνες που διεξάγει το ΔΠΔ σε βάρος του Ισραήλ, του στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Το 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 και αρμοδιότητά του είναι να δικάζει πρόσωπα που κατηγορούνται για ωμότητες όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ, όπως εξάλλου και η Ρωσία, σε βάρος του προέδρου της οποίας, του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Μάρτιο του 2023.

Ο Τραμπ, αλλά και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο προκάτοχός του, Τζορτζ Ου. Μπους, λένε ότι το ΔΠΔ δεν θα πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει έρευνες και να ασκεί διώξεις σε βάρος Αμερικανών υπηκόων και ιδίως στρατιωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ