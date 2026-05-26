Ρούμπιο: Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη Δευτέρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος του, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τζαϊπούρ της Ινδίας, ο Ρούμπιο υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Τα Στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διατύπωση της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το Ιράν ενδέχεται να απαιτήσει «μερικές ακόμη ημέρες» μέχρι να οριστικοποιηθεί.

