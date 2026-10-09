Ρούμπιο στο Fox News: Το χρέος μας στην Ελλάδα είναι βαθύ

ΟΑμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με άρθρο γνώμης στο Fox News επανέρχεται στο ζήτημα του μέλλοντος του δυτικού πολιτισμού, στο οποίο αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Πνύκα.

Στο άρθρο του, ο Ρούμπιο αναφέρεται στο βαθύ χρέος της Δύσης απέναντι στην Ελλάδα. Παράλληλα, τονίζει ότι η συμβολή της αρχαίας Ελλάδας δεν περιορίζεται στη δημοκρατία και τη φιλοσοφία, αλλά εκτείνεται στις αξίες, στην αναζήτηση της γνώσης και στην επιδίωξη της αριστείας που διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό.

Όπως υποστηρίζει, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο κόσμος μπορεί να παρατηρηθεί, να μετρηθεί, να χαρτογραφηθεί και να γίνει κατανοητός, μια αντίληψη που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της δυτικής επιστήμης, της ιατρικής και της φιλοσοφίας.

Κατά τον ίδιο, αυτή η πνευματική παρακαταθήκη δημιούργησε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε ο ευρωπαϊκός χριστιανικός πολιτισμός, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης αντίληψης για την αλήθεια, την αρετή, την ομορφιά, το καθήκον και τη φυσική τάξη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών περιγράφει την αρχαία ελληνική πόλη ως έναν χώρο διαρκούς ανταγωνισμού και επιδίωξης της αριστείας, όπου οι άνθρωποι καλούνταν να διακριθούν στην τέχνη, τη φιλοσοφία, τον πόλεμο, την πολιτική και κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά τον Ρούμπιο, το πνεύμα αυτό αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τα επιτεύγματα που διαμόρφωσαν τη Δύση.

Κάνοντας έναν παραλληλισμό με την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούμπιο υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει να ανακτήσουν τον έλεγχο της εθνικής τους πορείας, επενδύοντας στην άμυνα, στην επαναβιομηχάνιση της οικονομίας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών και βιομηχανιών στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, εκφράζει την ελπίδα ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες θα ακολουθήσουν ανάλογη κατεύθυνση. Ως ενθαρρυντικές ενδείξεις αναφέρει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της εθνικής κυριαρχίας, των συνόρων και της στρατιωτικής ισχύος.