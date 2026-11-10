Ρούμπιο σε CNNi: Ο Χέγκσεθ ακολουθεί άμεσες εντολές του Τραμπ για τις «άμεσες απειλές»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο , δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακολουθούσε άμεσες εντολές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με «άμεσες απειλές» όταν ρωτήθηκε από το CNNi για τη νομιμότητα των ενεργειών του υπουργού Άμυνας ενόψει πιθανής παραπομπής του για τον πόλεμο στο Ιράν.

Απαντώντας σε ερώτηση του CNNi για τη νομιμότητα των ενεργειών του Χέγκσεθ, ο Ρούμπιο υπεραμύνθηκε του υπουργού Άμυνας, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και έχει το δικαίωμα να προστατεύει τη χώρα.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται αυτή τη χώρα και να αντιμετωπίζει επικείμενες απειλές που αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το έχει κάνει», δήλωσε ο Ρούμπιο απαντώντας σε ερώτηση του CNN σχετικά με το εάν οι ενέργειες του Χέγσεθ στο Ιράν, τα φερόμενα σκάφη που διακινούσαν ναρκωτικά, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την Υεμένη ήταν «απόλυτα νόμιμες».

«Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι έμποροι ναρκωτικών που προσπαθούν να εισαγάγουν δηλητήριο στη χώρα μας δεν αποτελούν άμεση απειλή. Είναι μια πραγματική και άμεση απειλή και έχει αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι την Τρίτη.

«Έχουμε συζητήσει εκτενώς για το Ιράν και την απειλή που αποτελεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τον τελευταίο χρόνο, αλλά από το 1979, μια απειλή που έχει αυξηθεί», συνέχισε.

«Στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο, επρόκειτο για επιχείρηση επιβολής του νόμου, επειδή ήταν φυγάς της αμερικανικής δικαιοσύνης, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο ο Πιτ Χέγκσεθ εκτέλεσε με άμεση εντολή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος στο σύνταγμά μας έχει την εξουσία και την εμπιστοσύνη για την ασφάλεια των Αμερικανών, αλλά το έκανε αρκετά αποτελεσματικά σε όλα αυτά τα μέτωπα».