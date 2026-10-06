Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ανοικτές σε στενότερη στρατιωτική συνεργασία με την Ισλανδία – Καλεί τη Ρωσία να δώσει στοιχεία για το κρούσμα πανώλης

Τη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξετάσουν ακόμη στενότερη συνεργασία με την Ισλανδία στον τομέα της ασφάλειας εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας για τον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Μιλώντας από το Ρέικιαβικ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Ισλανδίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνονται οι απειλές στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη γεωγραφική θέση της Ισλανδίας κρίσιμη για την ασφάλεια της Δύσης και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι ανοικτές στη διερεύνηση ενισχυμένης συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στους τομείς της οικονομίας και των υποδομών στην περιοχή της Αρκτικής.

Έκκληση στη Ρωσία για το περιστατικό στη Σιβηρία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε παράλληλα στον θάνατο ερευνήτριας σε ινστιτούτο της Σιβηρίας που ειδικεύεται στην έρευνα για την πανώλη, καλώντας τη Μόσχα να επιδείξει διαφάνεια και να παράσχει περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

«Εναπόκειται στη Ρωσία να μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Ρούμπιο στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Ισλανδία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε περιστατικό πιθανής μόλυνσης συνδέεται με εργαστηριακό περιβάλλον προκαλεί αυξημένες ανησυχίες, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία της πανδημίας της Covid-19.

Οι αμερικανικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο της ερευνήτριας και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Ρωσία.

«Παρακολουθούμε το θέμα πολύ στενά, ώρα με την ώρα», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο.