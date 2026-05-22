Ρούμπιο: Ο Τραμπ ανησυχεί για ορισμένους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ για την στάση τους στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι καλό για όλους όσοι μετέχουν σ’ αυτό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πριν από τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, προσθέτοντας ότι περιμένει πως κατά τη συνάντηση θα γίνει η προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα.

«Όπως οποιαδήποτε συμμαχία, πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη κατανόηση για το ποιες είναι οι προσδοκίες», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να απαντήσουν» στις «ανησυχίες» του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ακόμα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Τα αισθήματα του προέδρου – για να μιλήσουμε ειλικρινά, η ανησυχία του για ορισμένους από τους συμμάχους μας του ΝΑΤΟ και για την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή- είναι γνωστές· θα πρέπει να απαντήσουν σ’ αυτές, όμως το θέμα αυτό δεν θα λυθεί ούτε θα θιγεί σήμερα», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε επίσης ότι ένα σύστημα διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα ήταν απαράδεκτο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ακόμα ότι οι αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις αναπτύξεις στρατευμάτων στην Ευρώπη, που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν τίποτε το «τιμωρητικό».

«Δεν είναι ένα τιμωρητικό μέτρο είναι απλώς μια διαρκής διαδικασία που υφίστατο ήδη προηγουμένως», υποστήριξε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP