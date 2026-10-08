Ρούμπιο: Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αξιέξοδο

Οπόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκεται σε «αδιέξοδο», το οποίο είναι «πολύ επικίνδυνο» επειδή οι εμπόλεμες πλευρές ενδέχεται να ποντάρουν σε μια κλιμάκωση για να βγουν από αυτό, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Η μία πλευρά ή και οι δύο, θα εντείνουν αυτό που κάνουν, σε μια προσπάθεια να λυγίσουν τον αντίπαλο και να τερματίσουν το αδιέξοδο. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας από τη Λισαβόνα, τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, αυτό το αδιέξοδο θα μπορούσε να οδηγήσει «είτε σε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, στην οποία η κάθε πλευρά θα πρέπει να κάνει κάποιου είδους υποχώρηση για να επιτευχθεί ειρήνη», είτε σε «κλιμάκωση».

«Είναι πολύ επικίνδυνο (…) επειδή αυτή η κλιμάκωση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας εκστρατείας δολιοφθοράς σε γειτονικές χώρες, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε. «Αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια σειρά από άλλα πράγματα που θα μετέτρεπαν αυτό που σήμερα είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο χωρών σε μια ευρύτερη και απείρως πιο επικίνδυνη περιφερειακή σύγκρουση», προειδοποίησε.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε πάντως ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων. «Όσο γρηγορότερα (γίνει αυτό), τόσο το καλύτερο. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διευκολύνουν (τις συνομιλίες). Το προσπαθήσαμε. Θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε. Αλλά επίσης δεν θα επενδύσουμε σε μάταιες διαδικασίες, αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο», τόνισε.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρεί να αναζωογονήσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για επαφές αύριο Παρασκευή και το Σάββατο.