Ρούμπιο: Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Στη σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «πολύ σημαντικό σύμμαχο» της Ουάσιγκτον, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ενόψει της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς για το ταξίδι του στην Ευρώπη και ειδικότερα για τις επισκέψεις του στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, σημείωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία των ΗΠΑ με τις δύο χώρες.

Για την Πορτογαλία, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η επίσκεψη προσφέρει την ευκαιρία για επαφές και συζητήσεις με την πορτογαλική πλευρά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ωστόσο, στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Όπως επισήμανε, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν περιορίζονται μόνο στον αμυντικό τομέα και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι ένα μέρος όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία για επαφές με την ελληνική πλευρά.

O M. Ρούμπιο στην Αθήνα: Άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία στις συζητήσεις με τον Γ. Γεραπετρίτη

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, Αθήνα και Ουάσιγκτον προχωρούν σε νέα εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης, με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Διπλωματικές πηγές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία, εκτιμώντας ότι επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 09:00 με τη διμερή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 09:30 οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία σε σύνθεση ολομέλειας, κατά την οποία θα εξεταστούν οι σημαντικότερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο φετινός Στρατηγικός Διάλογος αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση της ελληνοαμερικανικής ατζέντας, η οποία πλέον εκτείνεται από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις επενδύσεις και τις νέες τεχνολογίες.

Στις επιμέρους συνόδους εργασίας θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Η ατζέντα περιλαμβάνει τα Περιφερειακά Ζητήματα, τους Δεσμούς μεταξύ των δύο Λαών, τις Διεθνείς Εξελίξεις, την Ασφάλεια και την Εφαρμογή του Νόμου, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, την Τεχνολογία, το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και την Άμυνα.

Τρεις συμφωνίες στο πλαίσιο του Διαλόγου

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Η πρώτη αφορά την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μ.Χ., στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.

Η συμφωνία αυτή προσθέτει έναν νέο θεσμικό δίαυλο στην ήδη αναπτυγμένη αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και εντάσσεται στη συνολικότερη ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Στον τομέα της ναυτιλίας θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW του 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης και η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Η γεωπολιτική ανάγνωση της Αθήνας

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη Ρούμπιο και η πραγματοποίηση του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Αθήνα θεωρούν ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενισχύεται η σημασία της Ελλάδας για τον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν την Ελλάδα σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ, με ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η διμερής σχέση έχει πλέον αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερο εύρος. Πέρα από την παραδοσιακή συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν αναπτύξει στενότερους δεσμούς στην ενέργεια, τις υποδομές, την ψηφιακή τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Από το 2018 μέχρι σήμερα

Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση, τη συνολική αποτίμηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπίσει αντίστοιχους Στρατηγικούς Διαλόγους με επιλεγμένους εταίρους στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Έκτοτε η συνεργασία έχει επεκταθεί και σε νέα πεδία. Η Ελλάδα προσχώρησε το 2024 στις «Artemis Accords» για τη διαστημική συνεργασία, ενώ το 2026 συνέπραξε στην αμερικανική πρωτοβουλία «Pax Silica» για τον συντονισμό επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κατά την εκτίμηση διπλωματικών πηγών, ο 6ος Γύρος αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε ένα ευρύτερο μοντέλο στρατηγικής συνεργασίας, στο οποίο η άμυνα και η ασφάλεια παραμένουν βασικοί πυλώνες, αλλά δίπλα τους αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος η ενέργεια, η ναυτιλία, οι επενδύσεις και η τεχνολογία.