Ρούμπιο για θάνατο σε ινστιτούτο πανώλης στην Σιβηρία – «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος συναγερμού, χρειάζεται όμως προσοχή», ανέφερε στους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για ταξίδι στην Ευρώπη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την υπόθεση του θανάτου εργαζόμενης σε ινστιτούτο έρευνας για την πανώλη στη Σιβηρία», τόνισε τη Δευτέρα (5/10) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η 28χρονη εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ για τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή ασθένησε και πέθανε από πνευμονία αδιευκρίνιστης προέλευσης. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές Αρχές να θέσουν προληπτικά δεκάδες ανθρώπους σε καραντίνα.

Παρότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για ενδεχόμενη σύνδεση του θανάτου της με το εργαστήριο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί έκθεση στο βακτήριο της πανώλης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι δεν έχουν εντοπιστεί νέα περιστατικά.

Η μετακίνηση των B-1 από τη βρετανική βάση

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στην ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών κοντά στη βάση RAF Fairford στη Βρετανία, ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Στην συνέχεια, συνελήφθη ακόμα ένας άνδρας, με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Και οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι έρευνες των βρετανικών Αρχών συνεχίζονται.

Ερωτηθείς για την απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1 από τη συγκεκριμένη βάση, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να συνδέσει την απόφαση με το περιστατικό ασφαλείας.

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Άμυνας ανακατανέμει τακτικά προσωπικό και στρατιωτικά μέσα ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. «Δεν θα συνέδεα άμεσα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα με τη μετακίνηση που πραγματοποιήθηκε», σημείωσε.

Ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των βάσεών της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με τις βρετανικές Αρχές στην έρευνα.