Ρούμπιο: Εξωφρενικές και γελοίες οι απαιτήσεις του Ιράν – Αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις

Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν για «εξωφρενικές και γελοίες» απαιτήσεις, καθώς οι προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης λύσης στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Φλόριντα το βράδυ της Κυριακής, πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν πολύ μεταξύ τους στις διαπραγματεύσεις, αφού η Τεχεράνη πρότεινε τη συντόμευση του χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη των συνομιλιών από επτά ημέρες σε δύο.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσε να επιλύσει «αυτό και κάθε πρόβλημα διπλωματικά», αλλά πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, μερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατό».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση σήμερα, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι περαιτέρω επιθέσεις ήταν «εξαιρετικά απίθανες» εάν οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν προς μια ισχυρή συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN πριν από τις δηλώσεις του Ρούμπιο ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη σύγκρουση που διαρκεί πάνω από οκτώ μήνες ήταν απίθανη, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν οι συνομιλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Προς το παρόν, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγικές, καθώς οι απαιτήσεις του Ιράν δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξωφρενικές, γελοίες και πραγματικά μη ρεαλιστικές».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.