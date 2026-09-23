Ρούμπιο: Δύσκολη και μακρά η προσπάθεια για συμφωνία με το Ιράν

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πως τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί όντως ένα φλέγον ζήτημα και πως θα συνεχίσουν να το υπερασπίζονται και να διασφαλίζουν ότι θα παραμείνει ανοιχτό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών, ενώ σημείωσε ότι, εάν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αυτή θα απαιτήσει σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου.

Αναφερόμενος στην Κούβα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί χωρίς αλλαγές από την πλευρά της χώρας και των ηγετών της, υποστηρίζοντας ότι έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια διαδικασία αλλαγής και καλώντας τους να την αξιοποιήσουν.