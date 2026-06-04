Ρούμπιο: Δεν εξετάζουμε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Την υποχρέωση της αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρεί την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ακρόασής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα τέθηκε από τη Δημοκρατική βουλευτή Ντίνα Τάιτους, η οποία αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Ο τελευταίος είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο η θέση αυτή συνάδει με την επίσημη αμερικανική πολιτική.

Ζητώντας διευκρινίσεις από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, η βουλευτής τόνισε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας.