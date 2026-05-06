Ρούμπιο: Δεν επιβάλλεται πετρελαϊκός αποκλεισμός στην Κούβα per se – Η Αβάνα αντιτείνει ότι ψεύδεται

Η διπλωματία της Κούβας κατηγόρησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι «ψεύδεται», αφού αυτός ο τελευταίος διαβεβαίωσε χθες Τρίτη πως οι ΗΠΑ δεν επιβάλλουν πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, πως η ενεργειακή κρίση στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση οφείλεται στην κακοδιαχείριση της οικονομίας από την Αβάνα.

Ο κ. Ρούμπιο «απλά επέλεξε να πει ψέματα», να «αντικρούσει τον πρόεδρο (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) και την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου» Κάρολαϊν Λέβιτ, αρνούμενος τον «εγκληματικό πετρελαϊκό αποκλεισμό τον οποίο πρότεινε ο ίδιος» στον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του αμερικανικού κράτους,σχολίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών, ο Μπρούνο Ροδρίγκες.

Οι προμηθευτές πετρελαίου της νήσου «εκφοβίζονται και απειλούνται κατά παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ροδρίγκες στηλίτευσε τις νέες κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την 1η Μαΐου και πλήττουν κυρίως τον τομέα της ενέργειας. «Ο υπουργός (Ρούμπιο) γνωρίζει πολύ καλά τις ζημίες και τα δεινά που προκαλεί στον κουβανικό λαό η εγκληματική πετρελαϊκή πολιορκία» που είχε προτείνει προσωπικά, επέμεινε.

Δεν υπάρχει πετρελαϊκός αποκλεισμός στην Κούβα per se», είπε νωρίτερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Η Κούβα είχε συνηθίσει να παίρνει πετρέλαιο δωρεάν από τη Βενεζουέλα. Έπαιρναν το 60% αυτού του πετρελαίου και το μεταπωλούσαν για να εξασφαλίζουν συνάλλαγμα. Δεν ωφελούσαν τον λαό», συνέχισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο μόνος αποκλεισμός που υπάρχει είναι πως οι ηγέτες της Βενεζουέλας αποφάσισαν πως (…) δεν θα σας δωρίζουμε πετρέλαιο πλέον» και «κανένας δεν κάνει δώρο πετρέλαιο, ακόμα λιγότερο σ’ ένα χρεοκοπημένο καθεστώς», κατ’ αυτόν.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανατροπή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε σε επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου, η Ουάσιγκτον άρχισε να εφαρμόζει πολιτική μέγιστης πίεσης στη νήσο της Καραϊβικής, το οποίο υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο για πάνω από έξι δεκαετίες.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο τόνιζε ότι η Κούβα, που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και απειλούσε με αμερικανικά αντίποινα, υπό μορφή τελωνειακών δασμών, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας πουλάει ή παραδίδει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Έκτοτε, η Ουάσιγκτον δεν έχει επιτρέψει την άφιξη παρά μόλις ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου.

Το «οικονομικό μοντέλο» της Κούβας «δεν λειτουργεί» και «αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία δεν μπορούν να διορθώσουν» την κατάσταση, υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο, που οικοδόμησε την πολιτική του καριέρα στη Φλόριντα βασιζόμενος στην υποστήριξη των αντικαστρικών.

«Χειρότερο από το να είσαι κομμουνιστής είναι το να είσαι ανίκανος κομμουνιστής», πέταξε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη το Βατικανό, που διαδραματίζει ιστορικά ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα. «Θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα να μιλήσουμε για το ζήτημα της Κούβας», είπε ο κ. Ρούμπιο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα Ιδ΄.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ