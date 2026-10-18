Ρουμανικά F-16 κατέρριψαν ρωσικά drone στη Μαύρη Θάλασσα

Την κατάρριψη δύο ρωσικών drones, τύπου Geran, από μαχητικά αεροσκάφη F-16, στη Μαύρη Θάλασσα , ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Ο υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα δήλωσε ότι το πρώτο drone είχε εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο γύρω στις 17:59 και καταρρίφθηκε «μέσα σε δύο λεπτά», 25 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Σουλίνα.

«Το δεύτερο drone, στην ίδια περιοχή, εμπλέχθηκε σε μάχη και καταρρίφθηκε στις 18:05, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον εθνικό εναέριο χώρο, 20 χλμ. ανατολικά της Σουλίνα», ανέφερε ο Μιρούτα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, δύο F-16 που εκτελούσαν αποστολές εναέριας περιπολίας συμμετείχαν στην επιχείρηση αναχαίτισης των drone, αφού απογειώθηκαν εσπευσμένα από την 86η αεροπορική βάση στο Μπόρτσεα, κοντά στην πόλη Φετέστι.

Τα αεροσκάφη κλήθηκαν σε δράση αφού τα συστήματα ραντάρ ανίχνευσαν έναν αριθμό εναέριων στόχων, σύμφωνα με το υπουργείο. Αργότερα ανακοίνωσε ότι οι στόχοι ήταν «αεριοωθούμενα drones της οικογένειας Geran».

«Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί ζωτική θαλάσσια αρτηρία για την παγκόσμια εξαγωγή σιτηρών, ενεργειακών πόρων και βιομηχανικών προϊόντων, γεγονός που καθιστά τη σταθερότητά της ζωτικής σημασίας για τη διεθνή επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια», έγραψε η Οάνα Τοϊού, υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, στο X, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ θα συζητήσει θέματα «άμυνας και αποτροπής» στη Μαύρη Θάλασσα σε προσεχή συνάντηση.

«Η Μαύρη Θάλασσα θα είναι και πάλι ασφαλής», πρόσθεσε.