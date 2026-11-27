Την ανάληψη συντονισμένης δράσης από το ΝΑΤΟ απέναντι στις υβριδικές απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία ζητά η Ρουμανία , προειδοποιώντας ότι η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ο Ρουμάνος υπουργός Εξωτερικών, Νταν Νεκουλάεσκου, επισημαίνει ότι οι σύμμαχοι πρέπει να αντιμετωπίσουν συλλογικά τις επιθέσεις, αν και στο εσωτερικό της Συμμαχίας υπάρχουν διαφωνίες λόγω του κινδύνου κλιμάκωσης με τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, ο επικεφαλής της ρουμανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των υβριδικών επιθέσεων δεν μπορεί να παραμένει αποκλειστικά στην ευθύνη κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά απαιτεί στενότερη συνεργασία και κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Οι υβριδικές επιθέσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εχθρικών ενεργειών, από κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης έως οικονομικές πιέσεις, επιχειρήσεις πληροφοριών και στρατιωτικές ενέργειες. Συχνά πραγματοποιούνται με τρόπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση των δραστών και την απόδοση ευθυνών.

«Μήπως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται οι ίδιοι δράστες;»

Ο Νεκουλάεσκου υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ μια ενιαία εικόνα των απειλών που αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ περιστατικών σε διαφορετικά κράτη.

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κοινή εικόνα της κατάστασης και πρέπει να αναζητούμε συστηματικά τις συνδέσεις. Μήπως πίσω από τις επιθέσεις στη Γερμανία, την Εσθονία ή τη Ρουμανία βρίσκονται οι ίδιοι δράστες;», διερωτήθηκε.

Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών παραμένει κυρίως εθνική υπόθεση, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η πρόταση για μεγαλύτερη εμπλοκή της Συμμαχίας δεν βρίσκει όλους τους συμμάχους σύμφωνους.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό, ορισμένα κράτη υποστηρίζουν ότι η άμυνα απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις πρέπει να αποτελέσει επιχειρησιακή αποστολή του ΝΑΤΟ, ενώ άλλα εκφράζουν επιφυλάξεις, φοβούμενα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

«Η Ρωσία θέλει να ελέγχει αποκλειστικά τη Μαύρη Θάλασσα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νεκουλάεσκου στη στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει να επιβάλει τον αποκλειστικό έλεγχό της στην περιοχή.

«Υποτίθεται ότι κανείς άλλος δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί. Ωστόσο, εμείς είμαστε εκεί: η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ουκρανία και άλλες χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε, αλλά και το δικαίωμα στην ειρήνη», δήλωσε.

Ο Ρουμάνος υπουργός προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε αδύναμο σημείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουμε τόσα περιστατικά που αποδίδουμε στη Ρωσία: επιθέσεις με drones, ναρκοπέδια, επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων».

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ενίσχυση των περιπολιών του ΝΑΤΟ

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου υπουργού έρχονται στον απόηχο επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ρουμανικών ακτών, οι οποίες αποδίδονται από τις αρμόδιες πλευρές σε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ορισμένα από τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες, ενώ καταγράφηκαν και βυθίσεις πλοίων.

Απέναντι στην αυξανόμενη ένταση, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τις αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες του στην περιοχή.

Για το Βουκουρέστι, η προστασία της ναυσιπλοΐας και η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών στη Μαύρη Θάλασσα δεν αποτελούν μόνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά απαιτούν συντονισμένη αντίδραση από το σύνολο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.