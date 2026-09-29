Ρουμανία: Συνελήφθη εκ νέου ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Τζορτζέσκου

αστυνομία της Ρουμανίας συνέλαβε τον ακροδεξιό πρώην υποψήφιο για την προεδρία της χώρας Καλίν Τζορτζέσκου, ο οποίος προηγουμένως είχε αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, αφού ένα Εφετείο αποφάσισε την προφυλάκισή του στο πλαίσιο μιας έρευνας για απάτη.

Ο 64χρονος Τζορτζέσκου δικάζεται ήδη για τη φερόμενη εμπλοκή του στις ταραχές που σημειώθηκαν μετά την απρόσμενη νίκη του στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2024, ο οποίος ακυρώθηκε λόγω κατηγοριών περί ρωσικής παρέμβασης. Σε αυτή τη νέα υπόθεση, κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη.

Το Εφετείο του Βουκουρεστίου διέταξε την προφυλάκισή του για 30 ημέρες, ακυρώνοντας την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που τον είχε αφήσει ελεύθερο.

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να πηγαίνουν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν. Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο όπου μεταφέρθηκε στη συνέχεια.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι η έρευνα σε βάρος του ήταν «πολιτικά υποκινούμενη». Κατηγορείται ότι σύστησε μια ομάδα η οποία προσέγγιζε επιχειρηματίες που αναζητούσαν χρηματοδότηση και τους πρότεινε να τους εξασφαλίσει δάνεια από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για να λάβουν τα δάνεια, οι αιτούντες έπρεπε να παράσχουν εγγυήσεις σε μετρητά, και η ομάδα απέσπασε τουλάχιστον 1,1 εκατ. ευρώ από ένα θύμα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Αρκετά στελέχη της ακροδεξιάς είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Τζορτζέσκου.

Η Ρουμανία είναι βυθισμένη εδώ και αρκετούς μήνες σε πολιτική κρίση, μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού, τον Μάιο. Αύριο, Τετάρτη, το κοινοβούλιο καλείται να αποφανθεί εάν θα εγκρίνει τον διορισμό του φιλελεύθερου ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν στη θέση του πρωθυπουργού, σε άλλη μια προσπάθεια, την τρίτη κατά σειράν, για τον τερματισμό της κρίσης.

Ο Τζορτζέσκου διώκεται ήδη για υποκίνηση σε βιαιοπραγίες, μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024.