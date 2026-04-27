Ρουμανία: Συμμαχία Σοσιαλδημοκρατών με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μπολοζάν

Tο μεγαλύτερο κόμμα στο ρουμανικό κοινοβούλιο, οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD), θα συνεργαστεί με την ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού, από την οποία αποχώρησε νωρίτερα αυτό τον μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί των Σοσιαλδημοκρατών παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν, ο οποίος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), στερώντας του την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβαση της χώρας σε ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς επίσης και την αξιολόγηση του αξιόχρεού της και τις αποδόσεις των ομολόγων της.

Ο μεταρρυθμιστής Μπολοζάν αρνήθηκε να παραιτηθεί λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ζωτικής σημασίας μεταρρυθμίσεις για να εφαρμόσει προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιήσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων πριν από την προθεσμία του Αυγούστου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν εκ νέου στον ίδιο φιλοευρωπαϊκό σχηματισμό, αλλά χωρίς τον Μπολοζάν επικεφαλής. Το Φιλελεύθερο Κόμμα του δηλώνει ότι οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν παραβιάσει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπογράφηκαν πριν από 10 μήνες και έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή σε άλλο συνασπισμό μαζί τους.

Δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία χωρίς τους Σοσιαλδημοκράτες, που στο παρελθόν είχαν αποκλείσει τον σχηματισμό συνασπισμού με το AUR, τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο που αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με ποσοστό περίπου 35%.

Τα δύο κόμματα ελέγχουν 220 από τις 464 έδρες του κοινοβουλίου και για την ανατροπή της κυβέρνησης θα χρειαζόντουσαν 233 ψήφους, που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν με τη βοήθεια μικρότερων ακροδεξιών κομμάτων.

Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.