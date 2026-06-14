Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο Αντριάν Βεστέα μετά την απόσυρση Τομάκ

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νταν, ανακοίνωσε σήμερα ότι ορίζει νέο υποψήφιο για τη θέση του πρωθυπουργού τον Αντριάν Βεστέα, στον οποίο ανατίθεται ο σχηματισμός κυβέρνησης, μετά την απόσυρση του ευρωβουλευτή Εουτζέν Τομάκ, που είχε αρχικά προταθεί για το αξίωμα.

«Ο κ. Εουτζέν Τομάκ απέσυρε την υποψηφιότητά του σήμερα το πρωί και, υπό αυτές τις συνθήκες, ορίζω τον κ. Αντριάν Βεστέα για τη θέση του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Ο Βεστέα, 52 ετών και μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος, είναι πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Μπρασόβ στην κεντρική Ρουμανία. Ο Τομάκ επιδίωκε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών, αλλά δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη στήριξη στο κοινοβούλιο.

Κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι μια πολιτική κυβέρνηση μειοψηφίας θα ήταν προτιμότερη από μια κυβέρνηση τεχνοκρατών.

Ο Βεστέα έχει στη διάθεσή του 10 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση και να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Η Ρουμανία, η οποία δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.