Ρουμανία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπολοζάν ύστερα από πρόταση δυσπιστίας

Οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν την Τρίτη (5/5) τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν καθώς υπερψήφισαν πρόταση δυσπιστίας που είχε κατατεθεί. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να απειληθεί ηπιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, η πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και η σταθερότητα του νομίσματός της.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους συγκριτικά με τις 233 που χρειαζόταν για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, που έχει 464 έδρες.

Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) –το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο— ζήτησαν την παραίτησή του και στη συνέχεια αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Αν και οι πρόωρες εκλογές φαίνονται απίθανες, οι χρηματοοικονομικές αγορές ανησυχούν ότι η αναταραχή μπορεί να σημαίνει ότι το Βουκουρέστι δεν θα είναι συνεπές στη δέσμευσή του να περιορίσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα, το μεγαλύτερο στην ΕΕ.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων ύστερα από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων που οδήγησαν σε πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκοπήσεις ο Μπολοζάν ο οποίος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), είναι ο πλέον δημοφιλής πολιτικός στον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Μπορεί κάποιος να πει πώς η Ρουμανία θα λειτουργεί από αύριο, έχετε σχέδιο;», δήλωσε ο Μπολοζάν σε βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

Πόσο πιθανό είναι να γίνουν εκλογές

Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα εκλογών τώρα είναι μικρή καθώς η ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) προηγείται στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Ο κεντρώος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν αναμένεται να καλέσει τα κόμματα για διαβουλεύσεις και να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με άλλο μέλος των Φιλελευθέρων ή ίσως έναν τεχνοκράτη στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι μπορεί να συμμετάσχουν και πάλι σε έναν φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό υπό διαφορετικό πρωθυπουργό. Το κόμμα του Μπολοζάν αποκλείει έως τώρα τη συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, ωστόσο, αλλά κάποια υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος πιέζουν για συμφιλίωση.

Ο Μπολοζάν θα παραμείνει ως προσωρινός πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό νέας κυβέρνησης.