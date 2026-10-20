Ρουμανία: Η Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, τερματίζοντας μήνες αδιεξόδου

Το ρουμανικό κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του φιλοευρωπαίου υποψήφιου πρωθυπουργού Λούκα Νικουλέσκου, τερματίζοντας μήνες πολιτικού αδιεξόδου.

Ο 55χρονος Νικουλέσκου, διπλωμάτης και και πρώην δημοσιογράφος ήταν ο τέταρτος υποψήφιος που είχε ορίσει ο κεντρώος πρόεδρος, Νίκουσορ Νταν για να σχηματίσει κυβέρνηση, πέντε μήνες μετά την κατάρρευση μιας φιλοευρωπαϊκής ευρείας κυβέρνησης συμμαχίας με πρόταση μομφής.

Ο Νικουλέσκου έλαβε 280 ψήφους, πολύ περισσότερες από τις 233 που απαιτούνται για την έγκρισή του ως πρωθυπουργός.

Η νέα κυβέρνηση, που ενδέχεται να έχει βραχύβια θητεία, συγκροτείται από αριστερούς και τεχνοκράτες. Στόχος της είναι η άμβλυνση των πιέσεων στην αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας της χώρας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η προηγούμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση υπό τον επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος Ίλιε Μπολογιάν κατέρρευσε στις αρχές Μαΐου όταν το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, οι αριστεροί Σοσιαλδημοκράτες, παραιτήθηκε και συντάχθηκε με το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιό για να καταθέσουν πρόταση μομφής.