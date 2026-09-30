Ρουμανία: Η Βουλή απέρριψε τρίτο υποψήφιο για τη θέση του πρωθυπουργού

Tο ρουμανικό κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα την υποψηφιότητα του φιλελεύθερου ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρεσάν για το πόστο του πρωθυπουργού, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στην οποία είναι βυθισμένη η χώρα και αναζωπυρώνοντας την προοπτική προκήρυξης πρόωρων εκλογών, που ζητά η ακροδεξιά, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Μουρεσάν έλαβε μόλις 182 ψήφους, πολύ λιγότερες από τις 233 που απαιτούνται για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Βουλή απορρίπτει έναν υποψήφιο που πρότεινε ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν μετά την πτώση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης του Ίλιε Μπολοζάν στις αρχές Μαΐου.

Ο κεντρώος πρόεδρος Νταν είχε ορίσει δύο προηγούμενους υποψήφιους για την πρωθυπουργία: τον σύμβουλό του, Εουτζέν Τομάκ , ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του προτού διεξαχθεί η κοινοβουλευτική ψηφοφορία, και τον φιλελεύθερο Αντριάν Βεστέα, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους.

«Ένας ακόμη υποψήφιος που πρότεινε ο Νίκουσορ Νταν ΑΠΕΤΥΧΕ», δήλωσε με ικανοποίηση ο ηγέτης του κύριου ακροδεξιού κόμματος, Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης της χώρας, η οποία δεσμεύτηκε να καταψηφίσει όλους τους προτεινόμενους υποψηφίους.

Προπορευόμενο σε δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 40% της πρόθεσης ψήφου στη μία και 36% στην άλλη, το AUR απαιτεί πρόωρες εκλογές.

Το κεντροαριστερό PSD, πρώτο κόμμα με 129 έδρες στο κοινοβούλιο, έχει αρνηθεί επίσης να υποστηρίξει όλους τους προτεινόμενους υποψηφίους, επιμένοντας ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προέρχεται από τις τάξεις του.

«Η Ρουμανία χρειάζεται επειγόντως μια κυβέρνηση που θα είναι απολύτως ικανή να αλλάξει τη λάθος κατεύθυνση στην οποία βρισκόμαστε! Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το έργο της ανοικοδόμησης της Ρουμανίας», έγραψε στο Facebook ο ηγέτης του, Σορίν Γκριντεάνου, μετά την ψηφοφορία.

Μέλος του κυβερνώντος συνασπισμού, το PSD αποχώρησε από την κυβέρνηση στα μέσα Απριλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα λιτότητας που εισήγαγε ο Μπολοζάν για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της χώρας, του μεγαλύτερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια, συμμάχησε με το AUR για να τον εκδιώξει. Έκτοτε, ο Μπολοζάν διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις λόγω έλλειψης διαδόχου.