Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε από ουκρανικά drones στη Μαύρη Θάλασσα

Νυκτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα δύο ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν ένα πλοίο πολιτικής χρήσης, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του διευθυντή της ρωσικής εταιρίας, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν της επίθεσης κατά του πλοίου, το οποίο μετέφερε αγαθά, όπως, κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλά και υλικά οικοδομικών κατασκευών, πρόσθεσε ο Λιχάτσεφ.

«Μία τέτοια επίθεση μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πειρατεία κι ένοπλη ληστεία στη θάλασσα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters