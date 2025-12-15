Ρωσικές δυνάμεις αναφέρουν πως διατηρούν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Κουπιάνσκ στην Ουκρανία

Στρατεύματα της Ρωσίας διατηρούν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το Κουπιάνσκ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο εκπρόσωπο Τύπου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Interfax αναφέρει πως ουκρανικά στρατεύματα επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Κουπιάνσκ από τα νοτιοδυτικά, αλλά απωθήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει πως οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τμήματα της πόλης Κουπιάνσκ, περικυκλώνοντας ορισμένους από τους εισβολείς.