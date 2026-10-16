Ρωσία: Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμώνσημειώθηκε την Παρασκευή στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 123 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βιλιούτσινσκ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 140 χιλιόμετρα. Η δόνηση καταγράφηκε περίπου στις 15:35 τοπική ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί εάν η σεισμική δόνηση συνδέεται με κίνδυνο εκδήλωσης τσουνάμι. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος ενός σεισμού είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν καθώς προστίθενται νέα σεισμολογικά δεδομένα.

Η ιδιαιτερότητα της Καμτσάτκα

Η χερσόνησος Καμτσάτκα βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας και αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Η περιοχή έχει καταγράψει σειρά πολύ ισχυρών σεισμών τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2025, σεισμός 7,8 βαθμών στην Καμτσάτκα είχε οδηγήσει στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια ήρθη. Το επίκεντρο εκείνης της δόνησης βρισκόταν περίπου 127 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και το εστιακό βάθος είχε υπολογιστεί στα 19,5 χιλιόμετρα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 30 Ιουλίου 2025, η περιοχή είχε χτυπηθεί από σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών, έναν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Ο σεισμός είχε προκαλέσει τσουνάμι και είχε ενεργοποιήσει προειδοποιήσεις σε πολλές περιοχές του Ειρηνικού.

Η Καμτσάτκα βρίσκεται σε ζώνη όπου η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από την πλάκα που βρίσκεται κάτω από τη ρωσική Άπω Ανατολή, με αποτέλεσμα την έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του σημερινού φαινομένου.