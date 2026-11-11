Ρωσία – Ουκρανία: Συμφωνία για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων

ΗΡωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση διήμερων συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Οι προσδοκίες για κάποια σημαντική εξέλιξη ήταν χαμηλές, καθώς επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπειών έπειτα από εννέα μήνες. Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν κατά καιρούς προχωρήσει σε ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά τις απαιτήσεις τους για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αναζωογονήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Πέρα από τις εγγυήσεις ασφαλείας για τις δύο χώρες μετά τον πόλεμο, άλλα βασικά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις αποτελούν το μέλλον των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, καθώς και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.