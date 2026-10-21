Ρωσία: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του», δηλώνει ο βοηθός του Πούτιν

Την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του εξέφρασε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η ουκρανική σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της», δήλωσε ο Γιούρι Ουσακόφ.

«Δεν ξέρω πόσο κοντά βρισκόμαστε, αλλά τα πράγματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης.

Νωρίτερα, ο Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στα μέσα Νοεμβρίου. Μάλιστα οι συνομιλίες έιναι πιθανό να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι.

«Εξετάζουμε το Αμπού Ντάμπι… Η συμφωνία ήταν ότι θα γινόταν περίπου στα μέσα Νοεμβρίου», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος είπε ότι ο Πούτιν παρουσίασε στον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αυτό που χαρακτήρισε «αντικειμενική κατάσταση» στην πρώτη γραμμή, όπου η πρωτοβουλία ανήκει «εξ ολοκλήρου στα ρωσικά στρατεύματα».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το κεντρικό ζήτημα θα είναι ο τρόπος διασφάλισης της ασφάλειας και για τις δύο πλευρές μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Ως πιθανός τόπος διεξαγωγής παρουσιάζεται το Άμπου Ντάμπι.

Οι προηγούμενες τριμερείς συνομιλίες – στις οποίες συμμετέχουν διπλωμάτες και όχι οι ηγέτες – δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, πέρα ​​από τις ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός διαπραγματευτής ενημέρωσε τον Πούτιν για τις συνομιλίες που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, επισημαίνοντας νέα στοιχεία στις προσεγγίσεις τόσο της Ουκρανίας όσο και των Ευρωπαίων.

Ωστόσο, ο Ουσακόφ σχολίασε: «Δεν περιείχαν και πολλά χρήσιμα στοιχεία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ακόμη ότι η Κίνα προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ στο Σενζέν.