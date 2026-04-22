Ρωσία: Ο ηγέτης του ΚΚ προειδοποιεί για νέα «Οκτωβριανή Επανάσταση» λόγω παραπαίουσας οικονομίας

Οβετεράνος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα το κοινοβούλιο ότι η παραπαίουσα οικονομία της χώρας κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια επανάσταση όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για να διορθώσει την πορεία της.

Ο ηλικίας 81 ετών Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, έκανε την προειδοποίηση αυτή μιλώντας στην ολομέλεια της Κρατικής Δούμας, (κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου), ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ηχογραφημένη του ομιλία που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δούμας.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε (τον πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τη στρατηγική και τις πολιτικές του, αλλά εσείς (η κυβέρνηση) δεν ακούτε», είπε, στην ομιλία του. Τις δηλώσεις του, οι οποίες προκάλεσαν τα χειροκροτήματα των βουλευτών τις άκουσε προσεκτικά ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της Δούμας και στενός σύμμαχος του Πούτιν.

Ο Ζιουγκάνοφ είπε ότι η πρόσφατη κυβερνητική συνεδρίαση που συγκάλεσε ο Πούτιν ήταν η πιο ζοφερή εδώ και πολύ καιρό.

«Εάν εσείς (η κυβέρνηση) δεν υιοθετήσετε επειγόντως χρηματοπιστωτικά, οικονομικά και άλλου είδους μέτρων, το φθινόπωρο μας περιμένει μια επανάληψη αυτού που έγινε το 1917. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το επαναλάβουμε αυτό. Ας πάρουμε κάποιες αποφάσεις».

Παρά την προειδοποίησή του Ζιουγκάνοφ, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σοβαρή κοινωνική αναταραχή στη Ρωσία, όπου έχει επιβληθεί αυστηρή λογοκρισία κατά τη διάρκεια του πολέμου, απαγορεύονται οι διαμαρτυρίες, επιβάλλονται μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης στους αντιφρονούντες, αυξάνεται διαρκώς η επιρροή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κύριας υπηρεσίας που διαδέχθηκε την KGB της σοβιετικής εποχής.

Παρόλο που το κόμμα του Ζιουγκάνοφ, το δεύτερο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο, είναι ο κύριος διάδοχος του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, υποστηρίζει εδώ και καιρό τον Πούτιν και τις βασικές πολιτικές του, ασκώντας προσεκτικά σταθμισμένη κριτική στο κυβερνών κόμμα Ενιαία Ρωσία από το εσωτερικό του αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος.

Τα σχόλια του Ζιουγκάνοφ, στα οποία αναφέρθηκε και στην γνωστή Ρωσίδα influencer Βικτόρια Μπόνια, – η οποία στο βίντεο της που έγινε Viral και το είδαν εκατομμύρια Ρώσοι επικρίνει αξιωματούχους του Πούτιν επιδή δεν τον ενημερώνουν για τα πραγματικά προβλήματα – φαίνονταν σχεδιασμένα για να κερδίσουν τις ψήφους των Ρώσων που βιώνουν τα οικονομικά προβλήματα, να αποσείσουν τις ευθύνες από τον Πούτιν για τα οικονομικά προβλήματα και να δείξουν ότι το πολιτικό σύστημα γνωρίζει ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο Ζιουγκάνοφ που ήταν προσεκτικός στην ομιλία του, ώστε να μην κατηγορήσει προσωπικά τον Πούτιν, φάνηκε να στοχεύει αντ’ αυτού την κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα και το κυβερνών κόμμα, των οποίων οι αξιολογήσεις βρίσκονται υπό πίεση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης.

Η επανάσταση του 1917 ανέτρεψε τη μοναρχία της Ρωσίας και την τότε προσωρινή της κυβέρνηση, φέρνοντας τους Μπολσεβίκους στην εξουσία και ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κατέρρευσε το 1991.

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από τα τέλη του 1999, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί σταθερότητα και έχει μιλήσει για την καταστροφική φύση των επαναστάσεων. Την περασμένη εβδομάδα, επέπληξε τους δικούς του κορυφαίους αξιωματούχους, αφού η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,8% τους πρώτους δύο μήνες του έτους και τους ζήτησε να προτείνουν νέα μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η οικονομία της Ρωσίας, ύψους 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συρρικνώθηκε το 2022 αλλά αναπτύχθηκε το 2023, το 2024 και το 2025, ξεπέρασε τις περισσότερες προσδοκίες και απέφυγε την κατάρρευση παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η πίεση του πολέμου και τα διψήφια επιτόκια επιβράδυναν την ανάπτυξη στο 1% πέρυσι.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που είναι πιθανό να ενισχύσει τη ρωσική οικονομία εάν συνεχιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναβαθμίσει την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας φέτος στο 1,1%, από 0,8%