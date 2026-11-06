Ρωσία: Ο ιδρυτής του «Κράτους των Αρσενικών» αρνείται εμπλοκή στις απειλές για βόμβες στην Ευρώπη

Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του κινήματος «Κράτος των Αρσενικών» με τις αλλεπάλληλες ψευδείς απειλές για βόμβες στην Ευρώπη ο ιδρυτής του, Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει πάψει να υφίσταται από το 2021, όταν απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές με την κατηγορία του εξτρεμισμού.

Η αντίδρασή του ήρθε έπειτα από πληροφορίες ότι αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων εκείνα του Μπέρμιγχαμ, της Ρώμης και της Σόφιας, δέχθηκαν απειλητικά μηνύματα τα οποία έφεραν την υπογραφή φερόμενων ως «μαχητών του Κράτους των Αρσενικών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω Telegram, ο Ποζντνιακόφ υποστήριξε ότι «απλώς αυτό δεν υπάρχει από το 2021», αναφερόμενος στο κίνημα που είχε ιδρύσει.

Μάλιστα, κατηγόρησε όσους χρησιμοποιούν σήμερα το όνομα της οργάνωσης ότι ενεργούν για δικούς τους σκοπούς, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική σχέση μαζί της.

«Όσοι οργανώνουν επί του παρόντος προβοκάτσιες στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. στο όνομα αυτού του κινήματος) ενεργούν προς το προσωπικό τους συμφέρον, απλώς χρησιμοποιώντας μια σημαία που δεν είναι δική τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η τοποθέτησή του δεν υπαγορεύεται από κάποια ανησυχία για τις συνέπειες των περιστατικών στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είναι ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για την Ευρώπη, την ασφάλειά της ή την οικονομία της (στην πραγματικότητα δεν μου καίγεται καρφί.), απλώς απαντώ σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους», εξήγησε.

Αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία

Οι επανειλημμένες ψευδείς απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ υπήρξαν περιστατικά κατά τα οποία χρειάστηκε να απογειωθούν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν επιβατικά αεροπλάνα.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο των λεγόμενων «υβριδικών επιθέσεων» που καταγράφονται στην Ευρώπη. Ορισμένες από αυτές έχουν συνδεθεί από αρχές και ερευνητές με τη Ρωσία και, σε κάποιες περιπτώσεις, με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί αντίστοιχη σύνδεση για όλες τις πρόσφατες απειλές.

Ποια είναι η οργάνωση «Κράτος των Αρσενικών»

Το «Κράτος των Αρσενικών» δημιουργήθηκε το 2016 από τον Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως blogger και προπονητής.

Αρχικά λειτουργούσε ως διαδικτυακή κοινότητα στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, ωστόσο σταδιακά απέκτησε και πολιτικά χαρακτηριστικά, υιοθετώντας μια ιδεολογία που συνδύαζε τον εθνικισμό με έντονα μισογυνικές αντιλήψεις.

Παρότι δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ευρεία κοινωνική απήχηση, η οργάνωση έγινε γνωστή κυρίως για τις συντονισμένες διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης που πραγματοποιούσαν μέλη και υποστηρικτές της.

Το 2021 οι ρωσικές αρχές τη χαρακτήρισαν «εξτρεμιστική» και απαγόρευσαν τη λειτουργία της.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κίνημα συνέχισε να έχει παρουσία στο διαδίκτυο, εξελισσόμενο σε κοινότητα που υποστήριζε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά τη διαδικτυακή αυτή δραστηριότητα, ο ιδρυτής του επιμένει ότι η αρχική οργάνωση δεν υφίσταται πλέον και ότι όσοι επικαλούνται σήμερα το όνομά της για τις απειλές στην Ευρώπη δεν ενεργούν εκ μέρους της.