Ρωσία: Η παραγωγή βενζίνης υποχώρησε στο 70% της εγχώριας ζήτησης στα τέλη Αυγούστου

Η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία υποχώρησε στα τέλη Αυγούστου στο 70% περίπου της εγχώριας ζήτησης, έπειτα από σειρά επιθέσεων ουκρανικών drones που ανάγκασαν μεγάλα διυλιστήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων. Οι ελλείψεις καυσίμων επανεμφανίστηκαν στις ρωσικές περιφέρειες τον Αύγουστο, ύστερα από μια σύντομη ανάπαυλα στα τέλη Ιουλίου, όταν ορισμένες τοπικές αρχές άρχισαν να χαλαρώνουν ή να αίρουν τους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παραγωγή βενζίνης στα τέλη Αυγούστου υποχώρησε στα επίπεδα των αρχών Ιουλίου, όταν η κρίση καυσίμων, η οποία είχε αρχίσει να εντείνεται από τον Μάιο, βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones, αρκετά μεγάλα διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν σημαντικές μονάδες παραγωγής βενζίνης, διέκοψαν τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών ήταν διυλιστήρια στην Περμ, το Νίζνι Νόβγκοροντ και το Γιαροσλάβλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ