Ρωσία: Φιλοξενήσαμε τον Άσαντ για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους

Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η απόφαση να δεχθεί τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και την οικογένειά του στη Ρωσία ελήφθη αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς λόγους, απορρίπτοντας κάθε πολιτικό κίνητρο πίσω από την ενέργεια αυτή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος των συνθηκών που επικράτησαν μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος στη Συρία και των απειλών που, σύμφωνα με τη Μόσχα, αντιμετώπιζαν ο Άσαντ και τα μέλη της οικογένειάς του.

Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα έγιναν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης του Άσαντ στις νέες συριακές Aρχές, μετά την καταδίκη του ερήμην σε θάνατο από συριακό δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η απόφαση βασίστηκε σε «καθαρά ανθρωπιστικά κριτήρια», υποστηρίζοντας ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία.

«Καμία πολιτική σκοπιμότητα»

Η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι η φιλοξενία του πρώην Σύρου προέδρου στη Ρωσία δεν υπαγορεύτηκε από πολιτικές σκοπιμότητες, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας για το θέμα.

Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία και μετέβη στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του και την είσοδο δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Δαμασκό, γεγονός που έβαλε τέλος σε περισσότερες από δύο δεκαετίες διακυβέρνησής του.

Τότε, η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι ο Άσαντ και μέλη της οικογένειάς του βρίσκονταν στη ρωσική επικράτεια, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πως τους είχε χορηγηθεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις Μόσχας – Δαμασκού

Η υπόθεση Άσαντ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει λειτουργικές σχέσεις με τις νέες συριακές Aρχές μετά τις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Η Μόσχα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Άσαντ κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου και παρενέβη στρατιωτικά υπέρ του το 2015. Μετά την πτώση του καθεστώτος, οι ρωσοσυριακές σχέσεις εισήλθαν σε νέα φάση.

Το ζήτημα της ερήμην καταδίκης του Άσαντ εγείρει ερωτήματα για το ενδεχόμενο μελλοντικού επίσημου αιτήματος έκδοσής του από τη Δαμασκό. Ωστόσο, η Ζαχάροβα δεν άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα εξετάζει αλλαγή του καθεστώτος παραμονής του ή πιθανή παράδοσή του στις συριακές αρχές.

Έτσι, η Ρωσία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η φιλοξενία του πρώην Σύρου προέδρου βασίζεται αποκλειστικά σε ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ η υπόθεσή του παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Δαμασκού.